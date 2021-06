Ayuso propondrá que los empresarios catalanes proindependencia paguen los costes con su dinero

"Madrid no está para pagar la fiesta a nadie"

Ayuso quiere que sean estos y no los empresarios, los autónomos y los contribuyentes madrileños. "Esa va a ser una de mis prioridades. Madrid no está para pagar esta fiesta a nadie y no pienso permitir que toquen la política fiscal de Madrid para esto. Voy a defender los intereses de Madrid", ha subrayado.