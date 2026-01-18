Una persona ha muerto tras quedar semienterrada en un alud en el barranco de Puimestre en Benasque, Huesca

La borrasca Harry llega a España: los expertos piden extremar la precaución en gran parte del país por el temporal invernal

Compartir







BenasqueUna persona ha fallecido este domingo tras quedar atrapada en un alud originado en el barranco de Puimestre, fuera de pistas de la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca).

PUEDE INTERESARTE Rescatan el cadáver del montañero atrapado por un alud en Huesca

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Huesca, ha sido personal de la propia estación de Cerler el que ha comunicado al 112 Aragón, sobre las 14:00 horas, que se habían originado dos pequeños aludes en este barranco, fuera de pistas, y que una persona había quedado semienterrada bajo la nieve.

El despliegue de medios para rescatar a la persona fallecida

Hasta el lugar se ha desplazado personal de la estación de esquí y efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Benasque que han rescatado inconsciente a esta persona aunque finalmente ha fallecido.

PUEDE INTERESARTE La alerta de la Aemet tras la borrasca Goretti

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El pasado mes de diciembre tres esquiadores resultaron muertos y otro un herido por un alud de nieve cerca de Panticosa (Huesca). Además, otro montañero también falleció atrapado por un alud en el valle de Bielsa.

Los avisos activos de la AEMET

Hay que recordar que la AEMET mantiene activo durante este domingo el aviso amarillo por aludes en el Pirineo aragonés.

El invierno ha vuelto a mostrar su cara más cruda en buena parte del país y la previsión meteorológica para las próximas horas y días invita a no bajar la guardia. Nieve, lluvia persistente, viento y un fuerte oleaje configuran un escenario que afecta especialmente a la mitad norte peninsular, al litoral mediterráneo y a las islas Baleares. Los expertos recomiendan salir de casa bien preparados y extremar las precauciones, tanto en carretera como en zonas vulnerables a inundaciones y en la costa.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante las próximas horas, la nieve seguirá siendo protagonista en amplias zonas del norte. Castilla y León se mantiene una vez más bajo especial vigilancia. Aunque no se esperan grandes acumulaciones en poco tiempo, las nevadas continuadas pueden complicar la situación, especialmente en carreteras secundarias y zonas de montaña. Por este motivo, las autoridades insisten en la importancia de llevar el equipamiento adecuado si se va a viajar: cadenas en el vehículo, ropa de abrigo, gorro, guantes, bufanda y paraguas forman parte del 'kit básico' recomendado para afrontar estos días de invierno.

¿Qué se espera de la borrasca Harry en España?

A la nieve se suman las lluvias intensas que ya están dejando cifras destacadas en algunas comunidades. Cataluña es uno de los puntos más afectados. En localidades como Reus se han superado los 70 litros por metro cuadrado en pocas horas, y la previsión indica que las precipitaciones continuarán con fuerza. De hecho, en algunos puntos podrían alcanzarse o incluso superarse los 100 litros por metro cuadrado a lo largo del episodio, según datos recogidos por distintos pluviómetros repartidos por el territorio.

La borrasca Harry llegará a España la próxima semana. El peor momento se espera entre la tarde del lunes y el martes, cuando las lluvias serán más persistentes y generalizadas. Ante esta situación, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado el aviso rojo por fuerte oleaje.