El youtuber, que ha conseguido adelgazar 75 kilos, ha reflexionado sobre el uso de algunos medicamentos como supuestas soluciones rápidas para la pérdida de peso

Ibai Llanos habla como nunca de su cambio físico: "Un médico me dijo que si no cambiaba en un año podría morir en cualquier momento"

El cambio físico de Ibai Llanos ha sido uno de los grandes titulares de las redes sociales durante el año pasado. Pero su transformación -asegura haber perdido 75 kilos- no ha estado exenta de polémica, especialmente en un momento en el que medicamentos como Ozempic se han popularizado como supuestas soluciones rápidas para la pérdida de peso.

Ante ello, y los comentarios de algunos usuarios cuestionando si el creador de contenido habría recurrido a su uso para bajar de peso, el youtuber ha querido explicar su postura y reflexionar sobre este tipo de tratamientos.

El streamer, durante su charla con Jordi Wild en su podcast, 'The Wild Proyect', ha recordado que estos fármacos no son algo nuevo. Según ha indicado, ya en 2021 y 2022 circulaban "muchos medicamentos y muchos pinchazos supuestamente milagrosos", aunque considera que gran parte de la población no es realmente consciente de lo que implican.

En su opinión, la falta de información y las redes sociales han contribuido a una percepción errónea: "Hay mucha gente en TikTok y Twitter que se cree que tú te pinchas y ya adelgazas".

Lejos de esa idea, Ibai ha subrayado que estos medicamentos no hacen el trabajo por sí solos. Los ha definido como una ayuda "saciante", pero ha insistido en que, incluso con ellos, es necesario mantener hábitos y esfuerzos constantes para perder peso. "Igualmente tienes que seguir haciendo cosas", ha recalcado.

El bilbaíno también ha revelado por qué siempre ha mostrado cautela ante este tipo de soluciones médicas: padece un problema de visión en el ojo izquierdo, lo que le hace ser especialmente prudente con medicamentos y cirugías por los posibles efectos secundarios.

"A mí todo este tipo de medicamentos y de operaciones me generan mucho respeto, por el tema de posibles efectos secundarios", ha admitido, recalcando que no es médico y que desconoce con exactitud todos los riesgos asociados.

Por ese motivo, para él, el uso de Ozempic nunca fue una opción. Al contrario, lo consideraba "la última alternativa", algo a lo que solo recurriría si su situación de salud no dejaba otra salida. Siempre, eso sí, "bajo recomendación médica", incidiendo en la importancia de acudir a profesionales.

De hecho, ha manifestado que si un médico le hubiera recomendado de forma contundente el tratamiento como última opción, o incluso una intervención quirúrgica, se lo habría planteado. Sin embargo, decidió darse una oportunidad para intentar mejorar su salud por otros medios.

Su idea era clara: probar una vez más y, si "tras seis meses" el resultado no cambiaba, aceptar la recomendación. "Nunca te van a obligar a nada, pero te van a decir: 'te lo recomiendo 100% por tu salud'", ha sentenciado.