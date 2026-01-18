Llega la borrasca Harry a España: días y las zonas en los que los avisos estarán activados

Según la Aemet, la borrasca Harry comenzará a notarse este lunes 19 de enero y tendrá su impacto más significativo en el área mediterránea

La borrasca Harry llega a España: los expertos piden extremar la precaución en gran parte del país por el temporal invernal

La llegada de la borrasca Harry a España es ya inminente y, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), todo apunta a que dejará un episodio meteorológico adverso que obligará a extremar las precauciones en buena parte del este y nordeste del país.

Según la Aemet, la borrasca Harry comenzará a notarse a partir de la media mañana de este lunes 19 de enero y tendrá su impacto más significativo en el área mediterránea, especialmente en Cataluña y, de forma muy destacada, en la provincia de Girona.

La borrasca Harry llega a España y activa varios avisos

Los primeros efectos de Harry se dejarán sentir con un aumento progresivo de la nubosidad y el inicio de las precipitaciones, que irán ganando intensidad con el paso de las horas.

En Girona, los modelos meteorológicos advierten de acumulados muy elevados entre el lunes 19 de enero y el martes 20 de enero, con registros que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos.

Se trata de cantidades importantes que, en poco tiempo, pueden provocar incidencias como crecidas de ríos y rieras, acumulaciones de agua en zonas urbanas y problemas en la red viaria.

¿Dónde se sentirá en mayor medida la llegada de Harry?

Aunque las lluvias afectarán a otras zonas del litoral mediterráneo, será en Cataluña donde se concentre el mayor riesgo.

Las autoridades recomiendan prestar especial atención a las áreas más expuestas y evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad de las precipitaciones. También se aconseja no cruzar cauces de ríos ni zonas inundables, incluso aunque el caudal aparente sea bajo.

La borrasca Harry provocará un descenso de las temperaturas

Además de la lluvia, la borrasca Harry traerá consigo un descenso de las temperaturas que favorecerá la aparición de nieve en cotas relativamente bajas.

Las nevadas serán especialmente relevantes durante la jornada del martes, cuando se espera que afecten a zonas del interior de Aragón, Castellón y Tarragona. Por encima de los 1.100 metros de altitud, los espesores acumulados podrían superar los 20 centímetros, lo que podría complicar la circulación en carreteras de montaña y pasos habituales.

Ante esta situación, desde la Aemet recomiendan informarse previamente antes de cada traslado y conocer el estado de las vías, llevar cadenas o neumáticos de invierno y evitar trayectos largos si no son estrictamente necesarios.

Además, los servicios de Emergencias y mantenimiento ya se preparan para actuar en caso de que se produzcan incidencias relacionadas con la nieve o el hielo.

Especial atención al temporal marítimo

Otro de los elementos destacados de este episodio meteorológico será el fuerte temporal marítimo. El viento intenso, combinado con la situación de la borrasca en el Mediterráneo, generará un oleaje muy significativo, sobre todo en la costa catalana.

Las previsiones indican que las olas podrían alcanzar entre cuatro y seis metros de altura, lo que supone un riesgo importante para la navegación, los paseos marítimos y las actividades en el litoral.

Las autoridades costeras recomiendan evitar acercarse a espigones, rocas y zonas expuestas al mar durante el temporal, así como suspender cualquier actividad náutica recreativa. También se pide a la población que respete las señalizaciones y avisos oficiales para evitar situaciones de peligro.

Recomendaciones ante la borrasca Harry

El viento será otro de los factores a tener en cuenta. Se esperan rachas fuertes, especialmente en zonas costeras y áreas elevadas, lo que puede provocar la caída de ramas, árboles u objetos mal asegurados.

Por ello, se aconseja revisar balcones y terrazas, retirar elementos que puedan desplazarse con facilidad y extremar la precaución al caminar por la vía pública.

Los expertos insisten en la importancia de seguir la evolución del temporal a través de los canales oficiales y atender siempre las recomendaciones de Protección Civil.