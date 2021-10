Marlaska asegura que las instituciones se han atenido "al principio de legalidad" en el asesinato del pequeño Álex

Además, el ministro ha reflexionado que "legislar en caliente no suele ser la mejor técnica" ante aquellos que cuestionan si hay que endurecer o no las leyes. Tras un suceso como el que ha ocurrido en Lardero "ahora no es el momento de ofrecer conclusiones o nuevas leyes si no que las mismas tienen que ser consecuencia de un debate sosegado y tranquilo con la perspectiva de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos".