La propia defensa del asesino de Lardero advirtió de que dejarle libre era esperar otra "muerte anunciada": "Volverá a matar"

No era su primera vez. Ya había asesinado antes , pero se encontraba en libertad condicional , algo que nadie comprende y que desata la rabia y el clamor social. Francisco Javier Almeida tiene antecedentes por una agresión sexual a una menor en 1993 por la que fue condenado a siete años de cárcel , y una segunda condena a 30 años por asesinato y agresión sexual en el conocido como ‘crimen de la inmobiliaria’, que tuvo lugar en 1998.

En el primer caso, según informa el medio local La Rioja, no cumplió ni la mitad de la condena inicial, quedando extinguida el 12 de mayo de 1997. Solo un año y medio después, asesinó a una mujer a la que también agredió sexualmente.

Con todo, quedó en libertad condicional en abril de 2020 , pese a que cumplía la sentencia en agosto de 2023 y pese a que existían advertencias claras de que suponía un peligro . Incluso la defensa del asesino , durante una vista por el caso del ‘crimen de la inmobiliaria’ , no dudó en señalar los riesgos que conllevaba su reinserción : “ Este señor volverá a hacer lo que ha hecho ”, dijo, advirtiendo una “muerte anunciada”. De hecho, el letrado, fue muy claro al expresarse sobre su cliente, instando a que no le tratasen como un enfermo al que hay que curar: “ Considérenlo un delincuente sabiendo que volverá a matar” , manifestó

Más allá, cuando llevaba solo dos años en la cárcel y el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja hubo de pronunciarse sobre la prórroga o no de su privación de libertad, –puesto que la condena no era firme y estaba recurrida–, una vez mas su defensa, en esta ocasión por parte de un abogado diferente, expresó que Francisco Javier Almeida era consciente de su situación y se consideraba “un peligro para sí mismo y para terceros”. Por eso, aseguró, no estaba preparado para reinsertarse, por lo que entonces se decretó la prórroga de la prisión provisional.