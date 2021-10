Asesinato de Lardero: "Una niñita dijo que uno de los niños había salido con un señor mayor"

Hace solo unos días los vecinos empezaron a hacer circular una foto suya a modo de advertencia. Hoy, tras la muerte del pequeño de 9 años, la desolación se mezcla con la rabia y la indignación , y son muchos los que consideran que se podía haber evitado el crimen, y no menos los que denuncian que el asesino no debió salir nunca de la cárcel.

“Quiero decir que hay personas como ese criminal que han salido de la cárcel. Hay crímenes que tienen que tener especial interés. Están protegidas y nosotros no sabíamos que estaban en nuestro municipio. Policía Local no lo sabía. Y esas leyes hacen que nosotros no tengamos pistas y que la policía tuviera que dar palos de ciego porque no sabían que había nadie peligroso. Y ayer detuvieron a un auténtico... No voy a ponerle nombre”, ha dicho.