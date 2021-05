Miedo en las calles de Ceuta: niños sin cole, comercios cerrados y pavor al covid

Los ciudadanos de Ceuta hoy no se han quitado el ruido de las sirenas de la cabeza. El asalto a las fronteras mantiene en tensión a toda la ciudad. La preocupación entre los vecinos es patente: lo demuestra el hecho de que los negocios hayan cerrado, los padres hayan decidido no llevar a sus hijos al colegio y lo que no es menor. un temor sanitario en plena pandemia ante una avalancha humana que nadie controla y que no teme al virus, porque teme más su vida.