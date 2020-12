Sánchez, el moderado monárquico ante Piqueras: ni bolchevique, ni bolivariano ni rompiendo España

El mensaje del presidente ha sido claro: he aquí un moderado, lejos de los que vaticinan que con él se va a romper España, camino de una república bolivariana con comunistas y bolcheviques. Molesto con esas críticas con las que le valora la oposición, parte del periodismo y algunos militares jubilados. No, no es verdad, ha querido decir Sánchez, que cree que en estos 1.000 días no se ha roto España, aunque otros crean que andando se hace el camino. Pero ese era el mensaje. Dar tranquilidad a los españoles, con él y con la vacuna. Seguridad. Porque el temor a los efectos secundarios de la vacuna y de los pactos de Sánchez están ahí en una parte de la población.