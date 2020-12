Los Presupuestos saldrán hoy adelante en el Congreso con una holgada mayoría absoluta

No puede haber fallos en las votaciones de hoy. El rechazo de las cuentas de uno solo de los ministerios implicaría el fracaso del proyecto y su devolución al Gobierno.

Cuentas públicas a cambio de prohibir los desahucios

Las familias, en situación de vulnerabilidad, no podrán ser desahuciadas mientras no tengan otra vivienda digna en la que poder realojarse y mientras dure el estado de alarma. En cambio, el real decreto no hace referencia ninguna a posibles cortes a los suministros de luz y gas.