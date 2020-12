Pedro Sánchez: "Llevo gobernando casi mil días y España no se ha roto, no han venido los bolcheviques"

Respecto al primer día de vacunación en España , el presidente del Gobierno ha señalado que la campaña comenzará en enero . "No podemos dar un día, porque estamos pendientes de la validación, pero en el mes de enero empezaremos esa vacunación y estamos preparados. De enero a mayo o junio, en torno a 20 millones de personas, van a estar vacunadas contra la covid en España . Eso no signifia que haya que bajar la guardia. Todavía tenemos un largo camino por recorrer, hasta alcanzar lo que cifra el marco europeo. Estas Navidades debemos regalarnos seguridad "

Sobre la posibilidad de un estallido social, Sánchez destaca la gestión del Gobierno: "Hay que empatizar con las personas que lo están pasando mal. Se está hablando de un Gobierno social-comunista. Llevo gobernando casi mil días. España no se ha roto, no hay una dictadura, no han venido los bolcheviques, y no va a haber una dictadura franquista -como apelan algunos-. Debemos emplearnos en los temas que preocupan a la gente: el empleo, la vivienda, la economía..."