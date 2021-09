Última hora del coronavirus: Madrid, sin aforos a partir del 4 de octubre

07:57 H Los jugadores de la NBA no vacunados perderán parte de su salario

Los jugadores de la NBA no vacunados contra el coronavirus corren el riesgo de perder parte de sus salarios si no pueden jugar en los partidos debido al incumplimiento de los protocolos de salud locales, informó este miércoles la liga estadounidense de baloncesto.

El portavoz de la NBA, Mike Bass, confirmó este miércoles que no se les pagará a los jugadores si se pierden partidos por esa razón, ya que el estado de vacunación sigue siendo un tema espinoso para algunas de las estrellas de alto perfil de la liga.