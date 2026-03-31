Un padre con cáncer terminal y su mujer con cáncer por segunda vez: “¿Qué va a pasar con nuestras hijas?”

Claudia Barraso 31 MAR 2026 - 19:14h.

Un matrimonio que reside en California padece cáncer los dos y planean un futuro para sus hijas en el caso de que fallezcan

El cáncer raro de Faith Hinitt que conmociona a Inglaterra: fallo el primer tratamiento y ahora recibe miles de donaciones para seguir

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CaliforniaLos padres de tres niñas con menos de siete años se enfrentan a dos batallas muy difíciles. A ambos les han diagnosticado cáncer, lo que los ha llevado a preguntarse qué pasara con sus hijas si los ambos no consiguen vencer a la enfermedad y mueren.

Cori Salazar, la mujer, recibió primero el diagnóstico en 2023. Los médicos le dijeron que padecía un cáncer tiroideo muy agresivo por el que tuvo que someterse a un tratamiento rápido y fue operada en junio para poder extirparle el tumor.

Tan solo unas semanas después, su marido Zak tuvo la misma mala suerte. Su oftalmólogo notó algo raro en los nervios de los ojos del hombre que provocó que le diagnosticaran un glioblastoma en estadio cuatr: un cáncer muy agresivo que afecta al cerebro y para el que no hay cura. Su tumor no se puede extirpar y no hay tratamiento que pueda reducirlo tanto hasta que sea insignificante, además ya mide ocho centímetros.

Con este pronóstico, la pareja tuvo varias conversaciones serias sobre su futuro y el pronóstico grave de ambos. “Lo responsable que debemos hacer como padres es prepararse para lo peor”, explica Zak en declaraciones para el medio ‘People’.

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Escriben cartas a sus hijas por si falleciesen

Aunque todo parecía ir mejor para Cori, en febrero de 2025 una prueba reveló que había células cancerígenas en su páncreas, algo por lo que tuvieron que volver a operarla y requirió que se sometiese a una cirugía para poder extirparle el bazo y parte del páncreas. Entonces volvió a cundir el pánico entre la familia: “La idea de que yo no estuviera para ellos, o que los dos no estuviéramos para ellos. Me daba mucho miedo”.

A Zak tampoco le dieron buenas noticias a finales del año pasado, ya que una resonancia reveló que su tumor había crecido considerablemente, lo que requirió que se sometiese a otros seis meses de quimioterapia. Dada la preocupación de la pareja de dejar a sus hijas solas y el coste de sus tratamientos y operaciones, han creado un ‘GoFundMe’ para poder conseguir fondos y herramientas para gestionar mejor sus enfermedades y su fallecimiento en caso de que alguno de los dos, o los dos, falten el día de mañana.

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Además, también han preparado cartas para estar presentes durante los primeros momentos más importantes de la vida de sus vidas en caso de que mueran por el cáncer: “Hemos preparado una carta para su primera ruptura, una carta para su 16 cumpleaños, cuando terminen el instituto. Me da pena pensar que no estaría allí para ver eso. Esperemos que sí”.