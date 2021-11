Última hora del volcán de La Palma: los colegios de cinco barrios cierran por culpa de la ceniza

Los alumnos de cinco colegios de La Palma dan las clases desde hoy online por la ceniza del volcán

El puente del 1 de noviembre más doloroso para La Palma: la ceniza y la lava cubren los cementerios

La ceniza afecta a la carretera de Puerto Naos, fundamental para los servicios de emergencia

La actualidad del volcán de La Palma este martes 2 de noviembre de 2021 pasa por la calidad del aire, que es cada vez es peor. Hoy, los colegios de cinco barrios cerrarán sus puertas. Los alumnos accederán a clase a través de Internet, al igual que los afectados que quieran solicitar alguna ayuda. Podrán hacerlo online a partir de hoy. Comienza la séptima semana de erupción con el volcán en plena y debastadora actividad.

La gran cantidad de ceniza en suspensión podría bloquear la carretera de Puerto Naos y no puede operar el aeropuerto, lo que ha dejado atrapado a muchos turistas que no pueden volver del Puente de Todos los Santos. En cinco localidades del Valle de Aridane las autoridades han recomendado a los vecinos no salir de casa.