Última hora del volcán de La Palma: se teme que se abra una nueva grieta tras el colapso del cono interno

Tras el colapso del cono del volcán de La Palma hacia dentro preocupa y mucho que se puedan abrir nuevas grietas. No obstante, de momento el cráter no se ha taponado y lanza lava a gran altura que fluye por las coladas primigenias. La fiereza del Cumbre Vieja no cesa. Los expertos insisten en que queda erupción para rato. En poco más de un mes, el volcán mide 139 metros de alto, como la Torre de Madrid.