Varapalo para España: Reino Unido rechazan tramitar la orden de detención de Ponsatí por desproporcionada

Primero fue el no de Bélgica con Puigdemont. Luego el presidente en funciones deja a los pies de los caballos a la fiscalía dando munición al fugado y ahora un nuevo varapalo a España y su justicia que se lo debe hacer mirar. Las autoridades de Reino Unido han contestado este miércoles a la orden de detención europea dictada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre la ex consejera de Educación catalana Clara Ponsatí que la petición "es desproporcionada" con arreglo a su legislación, por lo que no le darán trámite, según un documento recibido por la Unidad Oficina Sirene (cooperación policial europea) dependiente del Ministerio del Interior.