Una sentencia de altos vuelos dispara las protestas y la tensión en Cataluña

El Tribunal, de hecho, acusa al Gobierno de Carles Puigdemont de “engañar” a sus “ilusionados ciudadanos” , recalcando que lo único que pretendían los líderes independentistas era presionar al Gobierno. Esa supuesta mentira, –prometer una independencia conocedores de que estaba fuera de su alcance–, es la que curiosamente libra a los acusados del delito de rebelión . La violencia registrada en las jornadas del 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, dice la sentencia, “ no puede calificarse como funcional, preordenada o instrumental ”. Esto es, esa violencia no iba encaminada a conseguir una república porque esa posibilidad, la de lograr la autodeterminación, nunca estuvo al alcance de los condenados. En su lugar, el tribunal incardina esos actos violentos en el delito sedición ; una suma de acciones destinadas a impedir la aplicación de la ley.

Las condenas a los líderes del procés

La situación penitenciaria de los condenados: el tercer grado

Pueden determinar que lo hagan en tercer grado , al no estar condenados por terrorismo, organización criminal, ni por delitos sexuales contra menores. Lo que implica, por ejemplo, que solo acudan a la cárcel para dormir, de lunes a viernes. Si por el contrario la decisión es situarles en segundo grado , en el que se encuentran la mayoría de presos, los Jordis podrían gozar de su primer permiso en unos meses, a partir de enero, después de reyes. El exconsejero de interior, Joaquin Forn, podrá hacerlo en el mes de mayo. Y el siguiente en salir sería Oriol Junqueras a principios de 2021.

“La respuesta a la sentencia es la reincidencia”

El independentismo no está dispuesto a renunciar a su desafío al Estado. Lo anuncian los propios condenados desde las cárceles desde las que están recluidos. No hay otra opción que “construir un nuevo Estado”, ha dicho Oriol Junqueras, mientras Jordi Cuixart ha dejado claro que no se van a rendir: “la respuesta a la sentencia es la reincidencia”, ha subrayado, en unas palabras que han tenido su eco en las calles.