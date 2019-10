Bélgica vuelve a ser una 'china' en el zapato y pide traducir la euroorden contra Puigdemont

decidióla euroorden por tercera vez contra Puigdemont el lunes, mismo día en el que el Tribunal Supremo dictaba sentencia condenatoria contra los líderes independentistas encausados por el 'procés' en Cataluña , aunque lafederal no ha remitido formalmente la documentación a la Fiscalía de Bruselas hasta este martes.

Fuentes de su defensa han indicado que han estado en contacto con las autoridades belgas, pero que por el momento el expresidente catalán no ha sido citado . En noviembre de 2017, Puigdemont pactó con la Justicia belga entregarse en una comisaría de la capital dos días después de que la euroorden llegara a las autoridades del país.

Procedimiento

Es este magistrado quien examinará en primer lugar la euroorden, aunque no sobre el fondo de la misma, sino que deberá verificar si cumple las reglas europeas en cuanto a su forma. Si Puigdemont no aceptara la extradición ante el juez de instrucción, como ya ocurrió con la anterior, el proceso continuará en la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia de Bruselas), en donde el juez tendrá un plazo de 15 días para determinar si la euroorden es ejecutable o no.