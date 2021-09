Xavier Novell, el obispo de Solsona, entre el amor y el diablo, ya tiene su canción

En el caso del obispo de Solsona, los demonios se extendían a los homosexuales. Más allá de sus opiniones personales polémicas, lo que los vecinos de la zona sienten más son las formas. Esa ceremonia y todos los festejos de la localidad han quedado marcados por la renuncia del obispo enamorado. El ambiente se ha enrarecido. Dice la Iglesia que el obispo ha sido subyugado por el diablo, nada menos, que ha elegido a una mujer escritora erótica e interesada por el satanismo. Pero que nadie se confunda más, porque nada puede con las fiestas de Solsona, hasta ahí podíamos llegar. Y a la misa tampoco. En su día grande se celebra con el obispo de Vic. La gente ya está rogando porque haya nuevo Obispo porque del saliente. Conoció a Silvia Caballol cuando se documentaba para sus novelas erótico satánicas y parece que surgió el flechazo. Su influencia cerca de Novell fue tan creciente que, desde hace dos años, fue advertido por sacerdotes muy cercanos a él de que le estaba sometiendo a una acción satánica. No sabemos si divino o no. La gente no se lo tiene en cuenta, "que haga lo que quiera".



El Papa Francisco le habría pedido al obispo que se sometiera a un exorcismo en las dos ocasiones en que se reunió con él para tratar de evitar su renuncia. Novell no accedió a esta demanda, pero sí a la de no dar detalles sobre los «motivos personales» de su dimisión. Queda claro que no es culpa de la Iglesia, ni de Dios, ni del celibato; sino del diablo y de su acción maligna. "El obispo les ha salido festejador, ay pobre Virgen del Claustro no sale de su asombro".