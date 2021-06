Una de las grandes ventajas de vivir en un país como España es que no hace falta falta ir muy lejos para visitar espacios arquitectónicos excepcionales, incluyendo algunos de los más antiguos de Europa. En nuestro país podemos encontrar, entre otras muchas cosas, algunas de las catedrales más destacadas del continente, donde no solo se reflejan las características de los distintos estilos tal y como marcaba la norma en el resto de Europa, sino también características específicas que muestran la influencia de distintas culturas en nuestra geografía. Si estas vacaciones has decidido quedarte en España e indagar en su historia, toma nota de algunas de las catedrales más bonitas de España.