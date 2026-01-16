El creador de contenido se ha sincerado sobre la etapa en la que llegó a su peso más alto, cerca de 165 kilos, y cómo le afectaba en su día a día

Ibai muestra la difícil realidad de los youtubers en Perú: "Una de las historias más increíbles de creación de contenido"

Compartir







Ibai Llanos ha convertido su cambio físico en el proyecto más importante de su vida. Así lo ha confesado el propio youtuber, que ha querido sincerarse como nunca sobre la etapa en la que alcanzó su peso más alto, cerca de 165 kilos, sobre cómo le afectaba en su día a día y sobre el momento en el que dijo 'basta' tras la advertencia de sus médicos.

El creador de contenido ha sido el último invitado al programa The Wild Project, el podcast de Jordi Wild, y durante tres horas, el bilbaíno se ha abierto en canal sobre su trayectoria profesional, sus ansiedades, sus miedos, y sobre el propósito que le acompaña desde el verano de 2024: abandonar el sedentarismo, mejorar la alimentación y, a su vez, su calidad de vida.

"Me costaba atarme los cordones, subir seis escaleras suponía ponerme a 150 de pulsaciones y desear que no hubiera más, dormía con un respirador porque hacía muchas apneas y era ya peligroso... Era todo un reto, la verdad", ha asegurado.

Tal y como ha revelado, estuvo en un punto físico delicado durante mucho tiempo, y llegó un momento en el que una endocrina le explicó la gravedad de su situación: "Me dijo que si no cambiaba de aquí a uno o dos años podría fallecer en cualquier momento", ha confesado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los problemas a los que se enfrentó

En ese sentido, la médica le señaló que podría desarrollar "una enfermedad grave que podía hacer que mi vida corriera riesgo". "De hecho, yo pasé por una pulmonía y tuve que estar ingresado, porque para las personas obesas son muy duras", ha manifestado.

La opción que le daba la experta si no cambiaba era "pasar por quirófano para una reducción de estómago, un balón gástrico, y cosas así, estaba en un momento muy jodido". Y ya no solo físicamente. También mentalmente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"A mí me pasaba algo que yo creo que alguno se puede sentir identificado, y es que mucha gente de tu alrededor te recomendaba hacer ejercicio de buenas maneras, y esto muchas veces te generaba rechazo. O sea, tenías tan poca autoestima, estabas tan mal contigo mismo, que el que la gente te intentara ayudar hacía que te apeteciera comer más. Era tipo: '¿Queréis ayudarme y me estáis insistiendo tanto y todos me veis tan gordo? Pues que os den por culo, me como siete donuts", ha indicado.

El youtuber subió cerca de 60 kilos en nueve años y, de acuerdo a sus explicaciones, todo fue por una "dejadez personal completa". "La gente se cree que los que estamos muy gordos es por comer 10 donuts al día. O sea, tú al final engordas porque no te mueves, porque no haces ejercicio y porque tu alimentación no la tienes controlada. No es comer 10 donuts, es que tengo ansiedad, no fumo y no bebo, pero voy a la cocina y no me sé controlar", ha aclarado.

En su caso, "en vez de comerme un plato de macarrones, me comía dos y medio y luego dos natillas". Y si lo hacía era porque "algo a nivel mental no estaba funcionando bien". "Era una vía de escape total", se ha lamentado.

Tras años batallando con el desorden alimenticio e intentos fallidos de adelgazar, la sugerencia que le dieron los expertos, los problemas que arrastraba con su peso en su día a día y el "compromiso" que creó con sus seguidores al publicar diariamente su cambio físico son los motivos por lo que, ahora, ha logrado bajar 75 kilos. "Ahora peso 93", ha destacado.