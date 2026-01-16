La borrasca Harry llega con lluvias intensas al Mediterráneo y bajada de temperaturas

Lluvias intensas, viento fuerte y bajada de temperaturas con la llegada de la borrasca Harry

La Aemet activa el aviso amarillo por nevadas este viernes en la Sierra de Madrid por acumulaciones de 5 centímetros

El tiempo en la sierra dista mucho de ser primaveral, lejos de las buenas condiciones que se anunciaban, el ambiente ha sido gris y marcado por el frío, una situación que no es más que el preludio de un cambio meteorológico importante.

A partir de mañana, un nuevo temporal afectará de lleno al área mediterránea, con lluvias abundantes y persistentes que podrán ir acompañadas de tormentas.

Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares serán algunas de las zonas más afectadas por este episodio de precipitaciones intensas

El episodio vendrá acompañado de viento fuerte de levante, que aportará una gran carga de humedad, y dará lugar además a un temporal marítimo significativo, por lo que se recomienda extremar la precaución en zonas costeras.

La borrasca que se intensificará a partir del lunes ya tiene nombre: Harry, y se convertirá en la octava borrasca que afecta a nuestro país esta temporada

Las temperaturas también experimentarán un descenso generalizado. Mañana bajarán tanto las máximas como las mínimas, y el domingo el frío será más acusado, con heladas a primera hora del día. La cota de nieve podría situarse en torno a los 1.000 metros, dejando un ambiente claramente invernal en pleno fin de semana.