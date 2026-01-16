Las dos pacientes refieren haber sentido molestias vaginales tras ser intervenidas por el cirujano

El cirujano acusado de violar a una paciente sedada en Murcia se negó a desbloquear su móvil a la Policía

Compartir







Otras dos mujeres pudieron sufrir agresión sexual similares por parte del cirujano, acusado de la violación de una paciente sedada en Murcia durante una operación. Los agentes están investigando la pista de otras dos posibles víctimas del médico, después de que una sanitaria contactara con la Policía, tras hacerse público el asunto.

La sanitaria habría participado en numerosas operaciones con el cirujano acusado y ha contando a los agentes que presenció una actitud que le llamó la atención del hombre durante una operación de liposucción de muslos, un relato que coincide con el de las otras dos sanitarias sobre el 'modus operandi' del médico y que provocara las acusaciones de agresión contra el cirujano.

El médico, mientras las pacientes estaban sedadas, cambiaba la posición de la camilla, situándose entre las piernas de la paciente. "El doctor jadeaba de una manera muy desagradable", según ha recordado, la testigo citada por La Verdad de Murcia. Al finalizar la operación , además se dio cuenta de que el médico había retirado unas gasas que ella había puesto sobre los genitales de la mujer, como es ya una praxis habitual. La paciente tenía la zona “dilatada” y “muy enrojecida”.

Las dos pacientes refirieron serias molestias vaginales tras la intervención con el cirujano

La enfermera ha contado que aquel día se marchó a casa llorando, pero creyó que lo había visto como una supuesta agresión sexual se lo podía haber imaginado. Después de que el escándalo saltara a los medios de comunicación, esta sanitaria decidió contar sus sospechas dando los datos de dos pacientes.

La Policía contactó con estas dos mujeres que al estar sedadas no eran conscientes de haber sido agredidas. Las dos, sin embargo, sí que refieren haber sentido serias molestias vaginales tras la operación con este médico, ahora acusado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los familiares de estas dos mujeres, también corroboraron esas molestias "cuando mi hija despertó lo primero que dijo fue que le dolían mucho sus partes" y tuvo "molestias durante al menos una semana", contó la madre de una de las supuestas víctimas, según ha publicado este periódico local.