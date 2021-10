Muere Benjamin Vallé, fundador de la banda Viagra Boys con solo 47 años

El fundador y guitarrista principal de Viagra Boys, Benjamin Vallé, ha muerto a los 47 años de edad. La banda anunció la noticia en las redes sociales con múltiples instantáneas de Benjamin dentro y fuera del escenario. En mensaje era, como no podía ser de otra forma de una desolación absoluta. "Me entristece mucho decir que nuestro querido amigo y miembro fundador de Viagra Boys, Benjamin, ha fallecido. "Benjamin fue cariñoso y amable y los dulces recuerdos que tenemos juntos son innumerables". La banda sueca de punk rock se formó en Estocolmo en 2015.

La banda reconoce que las sensaciones se multiplican ahora. El llanto por la muerte y las risas por lo vivido porque reconoce que Benjamin fue una de las personas más divertidas y tontas que conocieron. "Benjamin o 'Benis', como lo conocíamos, esparcían risas y felicidad dondequiera que fuera. Benjamin, te amamos con todo nuestro corazón y Viagra Boys no habría sido nada sin ti. Viagra Boys lanzó su álbum debut Street Worms en 2018. A principios de este año, la banda sueca lanzó un álbum llamado Welfare Jazz. Los fanáticos se apresuraron a comentar sobre las tristes noticias de las redes sociales.

Benjamin no era un miembro activo del grupo en el momento de su muerte, y la banda no ha compartido las circunstancias de su fallecimiento. Antes de Viagra Boys, Vallé fue miembro del grupo de post-rock Pig Eyes y de la banda de metal Nine.