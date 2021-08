Seguro que más de un amante de la fritanga ha visto el cielo abierto al conocer la existencia de las llamadas 'freidoras de aire', un pequeño electrodoméstico que nos promete el mismo tipo de preparación pero con una cantidad infinitamente menor de aceite en el proceso. El resultado es, en principio, el mismo sabor y textura con unas cuantas calorías menos, aunque, claro está, si lo que introducimos en su interior es de por sí poco saludable, no conseguiremos milagros: no es lo mismo cocinar unos nuggets de pollo que unas verduras sazonadas. ¿Cómo funciona una freidora de aire? ¿Realmente funcionan?

Además, normalmente es posible cocinar sin utilizar ni una gota de aceite aunque, claro está, en estos casos el resultado será distinto. Por ejemplo, podemos introducir unas verduras horneadas o gratinadas. Y es que, aunque el marketing de estos productos se enfoque al concepto de fritura saludable, en realidad se trata de pequeños hornos donde, eso sí, es posible cocinar de forma más rápida y eficiente, debido precisamente a las pequeñas dimensiones de estos aparatos. Si cocinamos rebozados y similares, éstos se cocinarán como si de un horno se tratara, dorándose con su propia grasa si no introducimos una cantidad extra.

Lo cierto es que el uso de estas freidoras saludables no está exento de polémica, sobre todo cuando comenzaron a salir al mercado, debido a que sus resultados no eran los que cabría esperar y, además, se trata de pequeños electrodomésticos relativamente caros. Con el tiempo, los modelos han mejorado (y nuestras expectativas se han regulado a la baja), por lo que gozan de mayor aceptación. Pero desde organizaciones como la OCU lo dejan claro: las freidoras sin aceite "no son propiamente freidoras, sino pequeños hornos de convección por aire caliente". Y al igual que ocurre con los alimentos que se meten en el horno, para conseguir mejores resultados se aconseja usar un poco de grasa. "Las propias freidoras suelen recomendar el añadido de una cucharada de aceite a lo que se vaya a freír".