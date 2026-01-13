La Audiencia Nacional declara secretas las diligencias

De Julio Iglesias a Plácido Domingo: las acusaciones de acoso sexual en el mundo de la cultura

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias para analizar una denuncia presentada el 5 de enero contra el cantante Julio Iglesias por los hechos que recoge una investigación periodística hecha pública este martes sobre un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos exempleadas en República Dominicana y Bahamas.

Se trata de unas diligencias de investigación penal de carácter preprocesal que fueron abiertas por la Fiscalía antes de la publicación de esta investigación periodística llevada a cabo por eldiario.es y Univisión Noticias en Estados Unidos.

Las diligencias, todavía en un estado muy preliminar, se mantienen secretas y tratan de determinar el alcance de la denuncia presentada a principios de mes y, en su caso, la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), los tribunales españoles tienen competencia para investigar delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fuesen españoles o extranjeros que hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad.

Esta norma fija la competencia de la Audiencia Nacional para los "delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles".

Supuestas agresiones cometidas en 2021

La apertura de estas diligencias se conocen el mismo día en que se ha hecho público que dos mujeres han denunciado casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.

Los medios eldiario.es y Univisión Noticias, responsables de la investigación periodística, han contrastado los testimonios de las mujeres supuestamente afectadas con entrevistas a profesionales que les atendieron de sus secuelas y que aseguran disponer de documentos que respaldan su relación laboral con el compositor.

Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta.

Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana, según señalan ambos medios.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

Una de las mujeres se refiere a la residencia del cantante en Punta Cana, en República Dominicana, como "la casita del terror", donde el cantante (con 77 años cuando sucedieron los hechos) pasa parte del tiempo,

Una de las empleadas asegura también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.

El artículo, firmado por cinco periodistas, asegura que el cantante no ha respondido a ninguno de los intentos por contactar con él o sus representantes legales.

El Gobierno apoya investigar denuncias

El Gobierno ha apoyado llegar "hasta el final" en la investigación sobre las denuncias de dos exempleadas del cantante Julio Iglesias que le acusan de presunto acoso y agresión sexual y la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha pedido que no haya "ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad".

"No vamos a mirar hacia otro lado", ha dicho la portavoz y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y tras otorgar veracidad a las informaciones.

La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recalcado en la red social X que "ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema" y ha confiado en que "se investigue y se llegue hasta el final".

"Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión", ha incidido Redondo, al tiempo que la portavoz del Gobierno ha señalado que, pese a no haber leído en profundidad las informaciones, el trabajo periodístico le merece mucho respeto.

Saiz ha señalado el compromiso "contundente, firme y rotundo del Gobierno de España ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres".

"Que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad. No vamos a mirar hacia otro lado", ha insistido tras no aclarar si el Gobierno retirará la Medalla de Oro al Mérito en la Bellas Artes que recibió Julio Iglesias en 2010 de parte del Gobierno.

Por su parte, Redondo ha añadido que "se puede ser un excelente cantante y un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro, muy machista, un lado realmente preocupante" y ha agradecido a las mujeres que alzan la voz contra estas actitudes.

"Es un problema estructural y necesitamos levantar el miedo", ha recalcado