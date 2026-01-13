Logo de telecincotelecinco
Greg Bovino, el miembro más temido de la Policía migratoria de Trump: así es el comandante general del ICE

Greg Bovino, el miembro más temido del ICE. Informativos Telecinco
Greg Bovino es el miembro más temido de la Policía migratoria de Donald Trump. Es el único agente que no se esconde y que patrulla a cara descubierta a pesar de formar parte de la unidad más odiada de Estados Unidos. Bovino es el comandante general, la cara visible de los temidos y odiados agentes del ICE, la unidad dedicada a detener y deportar a personas migrantes, tengan o no nacionalidad estadounidense.

Los agentes se encargan de dar caza, sin escrúpulos y sin miramientos a los inmigrantes y que acabó con la muerte de una mujer desarmada en Minnesota.

Bovino, la cara visible del ICE

Bovino no se esconde, tampoco se corta frente a las cámaras. Él mismo aparece forcejando y golpeando con sus propias manos a una manifestante y lo hace en Minneapolis, donde defendió la actuación de sus agentes tan solo 24 horas después de que uno de sus hombres matase de un disparo a una mujer desarmada.

Poco le importa el desprecio y el rechazo que generan cada vez que aparecen en cualquier sitio. Aunque más y más ciudadanos les plantan cara y graban sus actuaciones. Los abucheos los persiguen allá donde van, incluso cuando paran a comprar algo en un supermercado, aunque también tienen sus fans.

Greg Bovino, con un bisabuelo italiano que llegó a Estados Unidos sin papeles, es la cara visible de estas falanges de agentes armados hasta los dientes tan del gusto de Donald Trump. Fue ascendido en octubre y cuando los periodistas preguntaron cuáles eran sus cualidades, la portavoz de Seguridad Nacional simplemente dijo: “Es un tipo duro".

