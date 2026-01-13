Esperanza Calvo 13 ENE 2026 - 16:16h.

En Minneapolis defendió la actuación de sus agentes después de que uno de sus hombres matase a una mujer desarmada

Publican el vídeo del momento en el que un agente de inmigración de EEUU mató a disparos a una mujer en Minnesota

Greg Bovino es el miembro más temido de la Policía migratoria de Donald Trump. Es el único agente que no se esconde y que patrulla a cara descubierta a pesar de formar parte de la unidad más odiada de Estados Unidos. Bovino es el comandante general, la cara visible de los temidos y odiados agentes del ICE, la unidad dedicada a detener y deportar a personas migrantes, tengan o no nacionalidad estadounidense.

Los agentes se encargan de dar caza, sin escrúpulos y sin miramientos a los inmigrantes y que acabó con la muerte de una mujer desarmada en Minnesota.

Bovino, la cara visible del ICE

Bovino no se esconde, tampoco se corta frente a las cámaras. Él mismo aparece forcejando y golpeando con sus propias manos a una manifestante y lo hace en Minneapolis, donde defendió la actuación de sus agentes tan solo 24 horas después de que uno de sus hombres matase de un disparo a una mujer desarmada.

Poco le importa el desprecio y el rechazo que generan cada vez que aparecen en cualquier sitio. Aunque más y más ciudadanos les plantan cara y graban sus actuaciones. Los abucheos los persiguen allá donde van, incluso cuando paran a comprar algo en un supermercado, aunque también tienen sus fans.

Greg Bovino, con un bisabuelo italiano que llegó a Estados Unidos sin papeles, es la cara visible de estas falanges de agentes armados hasta los dientes tan del gusto de Donald Trump. Fue ascendido en octubre y cuando los periodistas preguntaron cuáles eran sus cualidades, la portavoz de Seguridad Nacional simplemente dijo: “Es un tipo duro".