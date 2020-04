Ancianos de una residencia de Burgos entonan "Resistiré" para celebrar que están manteniendo a raya al coronavirus

Este miedo no es algo que haya detectado entre los 50 ancianos con los que conviven: "Muchos de ellos no se han enterado y otros tantos no entienden por qué esto se contagia o por qué no pueden venir a verles. Y no es que no lo agradezcan, es que no son muy conscientes de la cadena de transmisión o por qué esta ocurriendo", añade de Pedro.