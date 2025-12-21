Elecciones Extremadura 2024: un total de 890.985 personas están llamadas a votar
Son los primeros comicios anticipados de la historia autonómica, en los que habrá 26.695 nuevos votantes
890.985 ciudadanos podrán votar dos años y medio después de la última cita con las urnas
ExtremaduraUn total de 890.985 personas podrán votar este domingo, 21 de diciembre, en las elecciones autonómicas de Extremadura, de los que 551.372 corresponden a la provincia de Badajoz y 339.613, a la de Cáceres
Unos comicios en los que los extremeños podrán elegir entre 21 candidaturas, 11 de ellas en Cáceres y 10 en Badajoz, para lo cual, se han instalado 1.400 mesas electorales (904 en la provincia de Badajoz y 496 en la provincia de Cáceres).
Siete millones de coste
Las elecciones anticipadas de este 21D supondrán un coste de siete millones de euros a la Administración autonómica, aproximadamente 4,2 millones más que las de 2023, al asumir en solitario gastos que en comicios anteriores compartía con el Estado por coincidir con votaciones municipales.
El dispositivo electoral incluye 1.400 mesas electorales, 904 de ellas ubicadas en la provincia de Badajoz y 496 en la de Cáceres, y la impresión de más de trece millones de papeletas.
Para este proceso, Correos ha admitido 17.508 solicitudes de voto por correo, lo que supone un 49,3 % menos respecto a las 34.533 de las autonómicas y municipales de hace dos años.
Habrá comparecencias informativas a las 10:00, a las 14:30, a las 18:30 y una vez terminado el escrutinio
Para informar sobre el desarrollo de la jornada electoral, este domingo están previstas varias comparecencias informativas, la primera de ellas sobre las 10,00 horas, tras la constitución de las mesas, dos avances de participación sobre las 14,30 y 18,30 horas y, finalmente, la comparecencia con los resultados provisionales una vez finalizado el escrutinio, para el que calcula que los primeros datos puedan salir aproximadamente a las 21,30 horas.
Cabe destacar que para esta jornada electoral del 21D se ha puesto en marcha una web para poder conocer cómo va el proceso en la dirección resultados.elecciones2025.juntaex.es y también se ha creado una aplicación de móvil (app) fácil y rápida con el nombre de Elecciones 21D, que se podrá utilizar.
Más de 13 millones de papeletas y 867 representantes de la Administración
Los colegios electorales contarán con un total de 13.836.425 papeletas, 8.245.350 por la provincia de Badajoz y 5.591.075 por la de Cáceres, así como con 1.332.815 sobres.
La jornada electoral contará con 867 representantes de la Administración, 493 de ellos de la provincia de Badajoz y 374 a la de Cáceres, y cada uno contará con un dispositivo electrónico portátil, una tableta, para poder enviar los datos de la mesa electoral.
Los primeros comicios anticipados de la historia autonómica
Un total de 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en las elecciones extremeñas de este domingo, en las que volverán a elegir, dos años y medio después de la última cita con las urnas, a sus 65 representantes en el Parlamento regional, en el que aspiran a entrar 11 candidaturas.
Serán los primeros comicios anticipados de la historia autonómica, en los que habrá 26.695 nuevos votantes en Extremadura al haber alcanzado la mayoría de edad después del 28 de mayo de 2023, fecha de las anteriores elecciones, aunque el censo desde entonces solo ha aumentado en 3.817 electores.