Siete millones de coste

Las elecciones anticipadas de este 21D supondrán un coste de siete millones de euros a la Administración autonómica, aproximadamente 4,2 millones más que las de 2023, al asumir en solitario gastos que en comicios anteriores compartía con el Estado por coincidir con votaciones municipales.

El dispositivo electoral incluye 1.400 mesas electorales, 904 de ellas ubicadas en la provincia de Badajoz y 496 en la de Cáceres, y la impresión de más de trece millones de papeletas.

Para este proceso, Correos ha admitido 17.508 solicitudes de voto por correo, lo que supone un 49,3 % menos respecto a las 34.533 de las autonómicas y municipales de hace dos años.