La actriz Miren Ibarguren ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo con Alberto Caballero a sus 45 años

Miren Ibarguren y el director y guionista de 'La que se avecina' tuvieron a su primer hijo en julio de 2022

Miren Ibarguren está terminado el año por todo lo alto. La actriz ha anunciado que a sus 45 años está embarazada por segunda vez.

La actriz de 'La que se avecina' es la protagonista de la revista 'InStyle', donde ha contado en un reportaje exclusivo que, tres años y medio después de la llegada de su primer hijo, está de nuevo embarazada.

El anuncio del segundo embarazo de Miren Ibarguren

"Tras cerrar el mejor año de su carrera, la actriz celebra premios, estrenos y una noticia íntima que ilumina aún más este momento: el embarazo de su segundo hijo", anuncian desde la revista.

Hace unos meses, los medios de comunicación preguntaban a la actriz por la maternidad tras desvelar en alguna ocasión que era el 'papel' de su vida. Al escuchar la pregunta, Miren Ibarguren confesaba que "no es fácil", pero que, hasta el momento, ser madre "sí" que se había convertido en el papel de su vida.

Nada hacía presagiar por aquel entonces que tan solo tres meses después iba a anunciar su segundo embarazo.

La relación de Miren Ibarguren y Alberto Caballero

Alberto Caballero, guionista y director de 'La que se avecina', y Miren Ibarguren se casaron a finales de 2023 tras más de una década juntos con una ceremonia íntima que se celebró en las afueras de Madrid.

Un momentazo familiar privado y discreto -como siempre han sido ambos ante los medios de comunicación- que fue anunciado en exclusiva por el programa 'Socialité' de Telecinco.

Meses después de conocerse que la actriz y el director se habían casado, Miren Ibarguren desvelaba algunos detalles del enlace. La actriz confesaba como fue el día más especial de su vida: "Fue una boda que ni si quiera secreta, fue discreta y la verdad es que seguimos igual lo que pasa es que ahora tenemos un pequeño y hay que formalizar papeles, pero vaya que seguimos igual, si es que llevamos 11 años ya".

En cuanto a cómo se organizan a la hora de cuidar a su hijo, la actriz también ha comentado en alguna ocasión que "tenemos ayuda en casa, pero los dos nos apañamos súper bien, nos turnamos muy bien".

El último proyecto de Miren Ibarguren

Respecto al terreno profesional, Miren Ibarguren ha terminado de grabar la película 'Aída y vuelta', dirigida por Paco León. Un largometraje que es una producción de Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) y Telecinco Cinema, con la participación de Mediaset España, Mediterráneo Mediaset España Group y Prime Video.

La película reúne a Carmen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Eduardo Casanova, Pepe Viyuela, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Secun de la Rosa, David Castillo, Marisol Ayuso, Pepa Rus, Óscar Reyes y Adrián Gordillo, junto a un total de 96 actores, buena parte de ellos seleccionados en un multitudinario casting online a través de la cuenta oficial de la película en Instagram, @Aídalapeli, que ya ha superado los 100.000 seguidores.

‘Aída y Vuelta’ combina ficción y metacine para narrar el rodaje de un capítulo de la mítica serie, jugando con los personajes y sus actores delante y detrás de la cámara y dando pie a reflexionar sobre temas como los límites del humor, del trabajo del cómico y la fama.