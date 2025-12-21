El invierno irrumpe este domingo en España: uso obligatorio de cadenas en los puertos de Cotos y Navacerrada
14 provincias sufren un fuerte descenso de las temperaturas y la llegada de lluvias y nieve en el primer domingo del invierno
Las fuertes lluvias obligan a desalojar un edificio de Granollers, Barcelona
El primer domingo bajo la estación de invierno estará marcado en la Península Ibérica por la influencia varios frentes atlánticos que recorrerán el territorio de noroeste a sureste. A esta dinámica se suma el acercamiento desde el noroeste de un sistema de bajas presiones, que favorecerá la entrada de una masa de aire polar, intensificando el descenso térmico y el carácter invernal.
Durante la jornada, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado el aviso amarillo por nieve en las montañas del Sistema Central, Cordillera Cantábrica, Pirineos, Serranía de Cuenca y Sierra Nevada, donde se esperan abundantes nevadas con posibilidad de que se extiendan a zonas aledañas, especialmente en sectores de la meseta Norte.
Obligatorio el uso de cadenas en la A395 a Sierra Nevada desde el kilómetro 23
Advertencia de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre la necesidad de usar cadenas o neumáticos de invierno a partir del kilómetro 23 de la A395, la carretera que conduce a la estación de Sierra Nevada.
La estación hoy ha abierto sus puertas con algo de retraso, a las diez de la mañana, según informa 'Granada Hoy'.
Nieve y cadenas en las carreteras del Pirineo aragonés en vísperas de Navidad
Las nevadas han regresado este domingo a las estaciones de esquí de Huesca, que han abierto 130 kilómetros, según recoge el 'Heraldo'. La Aemet espera que se repitan durante estos próximos días aunque de forma más débil.
La nieve obliga a cadenas en la CA-183 en Brañavieja y cierra los acceso al Chivo y a Collado de Llesba
La nieve cierra en la mañana de este domingo los accesos a collado de Llesba (CA-893) y al mirador del Chivo (CA-916), y obliga a cadenas en la CA-183, entre Reinosa y Brañavieja, en la Hermandad de Campoo de Suso.
En concreto, es necesario llevar cadenas o neumáticos de invierno en el tramo que va desde el punto kilométrico 13 al 23 de esta vía y está restringida la circulación de vehículos pesados, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de la web Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.
El sur de Cantabria se encuentra en esta jornada en aviso amarillo (peligro bajo) por nevadas. Se espera una acumulación de 5 centímetros en 24 horas por encima de 900 metros.
Un puerto cerrado en Asturias por la nieve y otros catorce requieren el uso de cadenas para circular
El puerto asturiano del Connio, en la AS-348 en Cangas del Narcea, está cerrado al tráfico por la nieve caída en las últimas horas. Además se requiere el uso de cadenas para circula en otros catorce puertos del Principado, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recogida por Europa Press.
Entre los puertos afectados figuran el Puerto del Palo (AS-14), el Pozo de las Mujeres Muertas-Alto de Valvaler (AS-29) y el Puerto de San Isidro (AS-112), en los concejos de Allande y Aller.
También es obligatorio el uso de cadenas en el Puerto de Leitariegos (AS-213) en Cangas del Narcea; en el Puerto de Tarna (AS-117), en Caso, y en el Puerto de Cerredo (AS-15), el Alto del Campillo y el Puerto de Valdeprado (AS-212 y vías sin denominación), en el concejo de Degaña.
La relación se completa con el Alto del Acebo (AS-12), en Grandas de Salime; el Alto de Tormaleo (AS-212), en Ibias; el Alto de la Cobertoria (AS-230), en Quirós; el Puerto de Somiedo (AS-227) y el Puerto de San Lorenzo (AS-265), en Somiedo, así como el Puerto Ventana (AS-228), en Teverga.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución, consultar el estado de las carreteras antes de viajar y llevar siempre cadenas o neumáticos de invierno si se circula por zonas de montaña.
Uso obligatorio de cadenas en los puertos de Cotos y Navacerrada
El uso de cadenas es obligatorio este domingo para circular por los puertos de Cotos y Navacerrada debido a la acumulación de nieve en la calzada, con aviso amarillo en la Sierra por nevadas hasta las 18.00 horas.
Con datos de primera hora de la mañana, el uso de cadenas era obligatorio en ambos puertos, con varios tramos de carreteras de la Sierra con nivel amarillo y rojo activados por la Dirección General de Tráfico (DGT).
La Comunidad de Madrid ha desplegado 16 quitanieves y 60 efectivos en la zona para limpiar las carreteras. Asimismo, ha esparcido 37 toneladas de sal y 1.000 litros de salmuera, según fuentes de la Consejería de Transportes.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso de nivel amarillo de cara a este domingo ante la previsión de nevadas en la zona de la Sierra, con acumulaciones de hasta diez centímetros de espesor.
En concreto, el aviso estará activo hasta las 18.00 horas ante la previsión de acumulaciones de nieve en 24 horas de hasta 10 centímetros, con una probabilidad de entre el 40 y 70%.
Las acumulaciones se esperan en zonas situadas a partir de los 1.100 o 1.200 metros de altitud, según ha precisado el servicio meteorológico.