Ayuso se plantea una operación retorno con limitaciones por fases que variarán cada 15 días

La presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a ser una de las protagonistas del día. Primero por los datos de Madrid que se ha convertido en uno de los principales focos del coronavirus, lo que ha provocado que el presidente del Gobierno la señala expresamente provocando el enfado de sus dirigentes, que se sienten señalados. No ha ayudado tampoco hoy las imágenes de los profesores haciendo colas kilómétricas para hacerse los test y la saturación de la atención primaria con listas de espera y una sobrecarga que empieza a ser preocupante, aunque esta realidad no sea exclusiva de Madrid. No ayuda tampoco que Ayuso haga sentencias que pueden resultar lógicas pero que generan alarma como que todos los niños acabarán estando contagiados en la vuelta al colegio.