La odisea de la atención primaria: colas infinitas y listas de espera que se alargan

"Al sol para ponernos morenos, esto está abarrotado". "El teléfono desde casa ya no funciona, no dan abasto, lo cogen todo el rato pero no llegan, y ya hay personas que piensan que son positivos pero aún no lo saben y vienen aquí a hacerse las prueba, pero mientras hacen vida normal". Son algunas de las confesiones de la gente que espera cola en los centros de atención primaria. Es una realidad que los centros de salud madrileños siguen colapsados. Los pacientes acuden ya directamente al ambulatorio para pedir cita ante el bloqueo telefónico. Los resultados de las pruebas también se están retrasando. Seis días de media. Muchos siguen yendo al trabajo hasta que el positivo de un familiar les permita acceder a un análisis que les de la baja. Y pedir cita en los ambulatorios es una odisea con más de quince días de espera.