Illa trata de zanjar la polémica: "Madrid está tomando las medidas que tiene que tomar"

"Ahora Madrid tiene un incremento de casos importantes. (...) Pero yo estoy en una comunicación muy fluida con el consejero de Sanidad de Madrid y me consta que están tomando las medidas adecuadas para estabilizar esto", ha destacado Illa en una entrevista en Antena 3.

En los últimos días, Fernando Simón y después el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalaron la mayor incidencia de contagios en la Comunidad de Madrid , algo que no ha gustado a sus principales responsables que lo han acusado de "ensañamiento" con la capital.

Las restricciones en Valladolidad y Salamanca

Ha incidido, además, en que la situación epidemiológica no es comparable con la de marzo y abril, en que el incremento de casos no ha provocado la alteración de la actividad asistencial salvo en casos puntuales ni hay riesgo de colapso en el sistema y por tanto, en este momento, no estaría justificado un confinamiento generalizado, si bien sí son necesarias medidas puntuales.