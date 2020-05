Barcelona y Madrid respiran en la fase 1: bares con un 50% de su aforo y reuniones hasta con 10 amigos

Todo lo que puedes hace en la fase 1

-Los comercios y tiendas pueden hacer rebajas siempre que no haya aglomeraciones.

-Te puedes reunir con amigos y familiares siempre que no se concentren más de 10 personas, aunque no sean convivientes.

- Se puede usar el coche hasta una capacidad de 9 plazas sin mascarillas si los pasajeros viven juntos y con mascarilla obligatoria si no son convivientes

- Abren los hoteles , aunque no se podrán usar las zonas comunes .

Abre la cultura, museos y salas de exposiciones con límites de asistencia.

-Deporte no profesional: en instalaciones deportivas al aire libre sin público, sólo para practicar deportes en los que no exista contacto, como atletismo o tenis. En los centros deportivos, actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso de vestuarios.