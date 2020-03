Civismo, respeto, responsabilidad: lo que el coronavirus nos puede hacer aprender

Teletrabajo y familia, el problema de la conciliación

Son numerosas las personas que ya teletrabajan para evitar el contagio. Y muchas de ellas son padres, que trabajan y conviven con sus hijos, que no tienen clase por las medidas excepcionales. “Lo que vamos es muy atrasados en la cuestión del teletrabajo. No solo en este ámbito, sino también en el trabajo flexible, el trabajo organizado por objetivos y no por estancia física en un lugar. Quizá una buena noticia y consecuencia de lo que está pasando es que se ponga más atención en las posibilidades de flexibilidad en las formas de trabajo. Esto va a provocar cierto desarrollo de las nuevas tecnologías. Se va a descubrir una bondad de ese tipo de trabajo. Aunque es cierto que no se está preparado, se puede solucionar en un tiempo prevé. Para esta ocasión no, que va a crear muchas tensiones, pero si en otras situaciones no tan extremas como esta”, señala Cardús.