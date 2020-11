Errores que cometemos en el desayuno: confiar en la cafeína, entre otros

No desayunar en absoluto

No tomar nada en absoluto, como ya sabrás, no es bueno. ¿Sabes la frase de “es que cuando me levanto no tengo hambre”? Si no conoces a nadie que recurra a ella, probablemente seas tú quien la diga. Error. Hay que procurar tomar algo, por pequeño que sea, como unos frutos secos, bien cargados de proteínas, aunque lo recomendable es ingerir en torno al 20 % de las calorías diarias en el desayuno. ¿Te suena lo de “desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo”?