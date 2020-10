Un estudio asocia una dieta inadecuada con un mayor riesgo de padecer cáncer colorrectal

Con el objetivo de conocer mejor el papel de algunos de esos factores en la etiología de ese tipo de cáncer, Iker Alegria Lertxundi ha realizado su tesis doctoral bajo el título 'Dietary and genetic factors associated with risk for development of colorectal cancer: Case-control study in a Basque population' ('Factores dietéticos y genéticos asociados con el riesgo de desarrollo de cáncer colorrectal: Estudio de control de casos en una población vasca')