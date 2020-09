Claves para comprar pescado fresco: el color de la agalla y otros consejos

Resulta importante guardar el pescado en un envoltorio o envase hermético para que no se reseque y no se escapen sus jugos, ya que pueden contaminar otros alimentos en el frigorífico. Si se va a consumir en menos de 48 horas, se guarda en la nevera donde más se acerque a los 0º C. Lo que no se vaya a consumir en dos días, hay que congelarlo. Aguntará hasta tres meses si es pescado azul y hasta seis si es pescado blanco.