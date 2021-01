Los expertos responden: ¿por qué no somos capaces de frenar un tercera ola?

Estamos en una tercera ola que no tiene freno, con récord de contagios que ya sin superiores una primera ola que obligó a un confinamiento duro. David Escors Murugarren, virólogo de Navarraviomed, experto en coronavirus, es conciso a la hora de decir que "las olas no son biológicas sino que las creamos nosotros no poniendo las restricciones. Según sean las medidas que tomemos, este pico puede durar una o dos semanas. El virus es igual que en la primera ola. Ahora están apareciendo variantes porque el virus se está acostumbrando a la población humana. Es un proceso natural en cualquier virus. lo más probable es que estemos apareciendo otras variantes en todos los países que todavía no se han conocido. Es normal que haya casos de la variante británica en España. Son más infecciosas, se transmiten mejor y son más difíciles de detectar. Es probable que haya más asintomáticos". Esa es la cruda realidad de la tercera ola.