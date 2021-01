En Francia han advertido de que las mascarillas de tela hechas a mano pueden no ser lo suficientemente protectoras. El gobierno alemán de Angela Merkel ha decidido prohibir el uso de las mascarillas de tela es espacios públicos. En Alemania solo se podrá llevar mascarillas quirúrgicas y de tipo FFP2, algo que ha desatado la demanda de este tipo de mascarillas.



La mayoría de los expertos respalda la línea cautelosa de la canciller. El epidemiólogo y diputado socialdemócrata Karl Lauterbach abogó incluso hoy por tres semanas más de parón de la vida pública y un endurecimiento de las medidas, para evitar el crecimiento exponencial de las nuevas mutaciones.



Algunas regiones alemanas ya se han adelantado a la prohibición, pero será a partir del lunes cuando las autoridades comiencen a multar a todo aquel que no lleve en un espacio público mascarillas reglamentarias, es decir, quirúrgicas y de tipo FFP2.



Desde noviembre están cerrados en Alemania todo el ocio, la vida cultural y la gastronomía; en diciembre se extendió el cierre a todo comercio no esencial y, tras las vacaciones de Navidad, no se reanudó la actividad escolar presencial. Austria seguirá los pasos de Alemania a partir del 25 de enero.