El amor de un hijo que cura: canta en la UCI a su padre su canción favorita y este reacciona

Eso no le va a pasar a Pepe, que lleva ingresado en la UCI por complicaciones en el estómago más de 50 días. Durante los 20 primeros no pudo encontrarse con sus familiares y ese peso hay que llevarlo. Esa soledad. Su hijo Gustavo reconoce a Nius que "con el covid se suspendieron todas las visitas y poco supimos de él durante las tres primeras semanas". Esa ausencia de seres queridos impactó en su salud, pero una idea surgió entre todos para levantarle el ánimo. ¿Por qué Gustavo no le tocaba con la guitarra su canción favorita, nada menos que '19 días y 500 noches' de Joaquín Sabina? No era la primera vez que en el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, se han puesto en práctica este tipo de estímulos. No es el único centro, en otros se lleva a los pacientes a ver el mar, por ejemplo. Porque el poder de los sentimientos y de nuestra mente puede ser tan efectivo como muchas medicinas.