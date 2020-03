Ignacio Aguado, sobre el coronavirus: "Va a ser devastador para la economía, estamos en un coma inducido"

“La presidente ha dado positivo pero está perfectamente . Está en casa con todo a su disposición. Le han montado un despacho para que pueda seguir al minuto la evolución de la crisis. Yo me hice la prueba y he dado negativo, pero en cualquier caso debemos seguir siempre alerta en casa . Debemos evitar el contagio ”, ha explicado Aguado, quien coincidiendo con las palabras del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos , ha estimado que los 15 días de confinamiento decretados en el estado de alarma van a quedarse cortos para afrontar el brote de Covid-19 en España .

El pico del contagio, en torno al 15 de abril

“Creo que n adie sabe cuándo podremos recuperar la normalidad ”, ha dicho, reparando en las similitudes existentes entre la curva de contagio italiana y la española: “Van siguiendo una proyección muy similar. Nosotros afortunadamente hemos tomado algunas decisiones antes. Espero que mitigue cuanto antes pero no podemos decir cuándo”, ha explicado, ahondando en los dramáticos efectos que puede tener la situación, pero llamando a trabajar unidos para superarlos.

“Estamos en un coma inducido”

“Lamentablemente va a ser devastador para la economía y las empresa”, ha apuntado Aguado, asegurando que “estamos en un coma inducido desde el punto de vista económico donde lo que hay que garantizar es que no se pierdan los empleos, y que si se pierden sea de forma temporal”.

En este sentido, ha insistido en la importancia de llevar a cabo medidas para procurar que la crisis no afecte a los empleados. Para ello, ha apelado a que desde el Gobierno se emita una “información coordinada” y ha instado a trabajar para “procurar que las familias y las empresas no sean las peor paradas”.