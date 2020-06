La Generalitat valenciana ficha a Nyno Vargas, ex concursante de Supervivientes, para que los jóvenes cumplan las normas y no la líen

Sé que no soy ni tu padre ni tu madre /pero no me puedo quedar callado/ delante de este desmadre / viendo lo que ha pasado. Fíjate en las vueltas que da la vida/ en un segundo puedes perder la partida/la llevas en el brazo/te la pones bajada/eso, amigo es como si no llevaras nada/yo se que no es por ignorancia, y es que sabes de sobra que hay que mantener distancia/en la pandemia precaución es importante/por eso usa el gel para desinfectarte/todos queremos que esto por favor acabe ya/nos preguntamos cuándo vuelve la normalidad/mirando el panorama la cosa pinta muy mal/si no ponemos de nosotros no terminará/sabiendo lo que hay que hacer/yo te invito a cumplir/hoy tú lo haces por mí/mañana lo hago por ti/yo soy del grupo ganador, ya lo decidí/y si te unes todos juntos podemos seguir/y es que yo no soy nadie para decirte cómo hacer las cosas pero si la lías, nos la lías a todos/sé prudente/por ti, por mí, por todos/