Julia Picazo, psiquiatra: “En España se suicidan 10 personas al día”

En España se suicidan 10 personas al día, afirma la psiquiatra-coordinadora médica de clínica López Ibor. Cuándo una persona toma una decisión tan terrible hay “muchos factores que intervienen, no hay un único motivo”, señala Beatriz Mora, psicóloga.

Por qué el suicidio es un tabú para la sociedad

Beatriz Mora, psicóloga: "La gente sigue pensando que si voy al psicólogo o al psiquiatra me van a tachar de loco”

A día de hoy, la gente sigue pensando que “si voy al psicólogo o al psiquiatra me van a tachar de loco”, afirma Mora, que incide en la importancia de promover la salud del individuo como algo “global”, que abarca “lo físico y lo mental. Ir al psicólogo debería ser como ir al endocrino”, sentencia.

Las campañas de concienciación son también fundamentales para que la gente pueda asumir su responsabilidad y tome la iniciativa de pedir ayuda si no está pasando por un buen momento , sufre de estrés o tiene un bajón, recalca la psicóloga.

La pandemia de covid no ayuda

Aunque, ambas especialistas insisten en que una persona no tiene ideaciones suicidas por una única razón , si afirman que l a pandemia de coronavirus está teniendo sus consecuencias en la salud mental de la gente.

“Cuando uno toma una decisión así hay mucha desesperanza dentro...”, señala la psiquiatra. En la actual situación hay “una presión desmesurada” por el trabajo, por la pérdida de un familiar, por el miedo al contagio, por los duelos no resueltos... “Estamos viendo a gente ya en consulta que no tenía patologías previas”, sin embargo, el hecho de no poder abrazar a la familia, la falta de relaciones sociales o la imposibilidad de hacer cosas por satisfacción personal… le está afectando.