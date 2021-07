Última hora del coronavirus | Cantabria trabaja en un dispositivo a partir de otoño ante la posible "tercera dosis de refuerzo"

Los últimos casos identificados entre los deportistas incluyen al remero holandés Finn Florijn , así como otros inquilinos de la Villa Olímpica. Asimismo, el comité ha confirmado seis contactos cercanos de un ciclista checo que cuyo contagio fue confirmado el jueves. Este balance no incluye el positivo arrojado por el golfista español Jon Rahm, anunciado en la mañana de este domingo.

En el lado positivo, la comunidad no ha registrado nuevas víctimas por coronavirus en las últimas horas y el total de fallecidos desde el inicio de la crisis sanitaria se mantiene en 580, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad, correspondientes al sábado 24 de julio.

"Totalmente recuperado una semana después de haber dado positivo. Los síntomas fueron muy leves gracias a las increíbles vacunas", ha destacado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter. En este sentido, ha pedido a la población que " por favor, se pongan la vacuna en caso de no haberlo hecho aún ". "Estamos aprendiendo a vivir con este virus en vez de tenerle miedo", ha señalado.

El golfista español Jon Rahm ha dado positivo por coronavirus y no podrá acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio , donde era uno de los firmes candidatos a pelear por una medalla, según informaron este domingo la Real Federación Española de Golf y el Comité Olímpico Español (COE).

"El golfista Jon Rahm ha dado positivo en covid19, por lo que no acudirá a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El positivo se ha detectado al someterse a una tercera prueba PCR consecutiva, obligatoria para todos aquellos que hayan estado recientemente en Reino Unido, como es su caso, ya que acaba de disputar The Open", señaló el comunicado de ambos organismos, que indicaron que las dos primeras pruebas a las que se sometió el de Barrika, ganador del US Open, dieron "negativo".