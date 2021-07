Muere de covid a los 47 años tras negarse a recibir la vacuna por miedo a los efectos secundarios

El propio Vega se está recuperando de un brote de neumonía provocado por la covid. "De repente llega la covid y un año después hay una vacuna. No conocíamos los efectos secundarios que podía tener", explica para justificar sus suspicacias. “Ahora voy a ponerme la vacuna. Sí, no te cubrirá al 100 por ciento. Pero lo que experimenté, no quiero que nadie más pase por ello. Todos tienen su propia elección, pero el Covid es real y no quiero volver a pasar nunca por lo que he pasado. Recomendaría ponerse la vacuna y yo me pondré la vacuna".