Una joven denuncia que la drogaron y violaron: "Estaba inconsciente y no sé si participaron más personas"

La mujer asegura que "al estar inconsciente, no sé si me violó sólo él o participaron otras personas, que no sé ni quiénes son». Su versión choca con la aportada por el acusado que afirmó que "nos fuimos a mi despacho y luego ella se quedó en el local esperando a que yo pudiera llevarla", también declaró que "no puso nada en la bebida que sirvió a la víctima".