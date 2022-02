Más de doscientos millones de mujeres han sufrido mutilación genital en el mundo

"Lo que hacen es cogen el clítoris y cortarlo, sin ponernos anestesia” nos dice una de las víctimas. Con solo empezar la conversación con Adama Camara, mutilada con solo 14 años, ella empieza a llorar recordando las atrocidades que ha tenido que soportar, "cuanto tenía solo 12 años, en mi país, Guinea Conakry, una mañana, mi abuelo vino a donde yo me encontraba con algunas chicas del pueblo que íbamos a dormir juntas, y nos arrastró a todas para hacernos la mutilación femenina, daba igual que no quisieras, mi opinión no cuenta. Se hacía sí o sí”, nos cuenta con su escaso español.