Estas son las carreras con mayor nota de corte en 2021

Esto no significa que durante el curso siguiente sea imposible acceder a una carrera determinada si no se supera esa nota de corte: simplemente se trata de un dato orientativo que traza una línea entre aquellos que presumiblemente podrán ser admitidos y aquellos que, según los criterios y circunstancias del año anterior, no podrían acceder a ellos.